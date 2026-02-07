بريطانيا.. 4 إصابات في هجوم بسكين

شفق نيوز- لندن

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم السبت، بإصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة طلاب في هجوم بسكين في مقاطعة ساري بجنوب شرق إنجلترا.

وذكرت الصحيفة: "تعرض ثلاثة رجال وهم طلاب في إحدى جامعات لندن للطعن في محطة سكة حديد إيغام في مقاطعة ساري يوم الجمعة"، مبينة أن "المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة".

ووفقاً للشرطة المحلية، تم اعتقال المشتبه بارتكاب الجريمة وهو رجل في الثلاثينيات من عمره.

وذكرت الشرطة أن عدد المصابين الإجمالي في الحادث، بلغ أربعة أشخاص.

ونقلت الصحيفة عن رجال الشرطة اعتقادهم بأن المشاجرة ربما تكون قد شملت مجموعتين من الأشخاص لم يكونوا على معرفة ببعضهم البعض.