بريطانيا: منفذ هجوم مانشستر من أصل عربي

شفق نيوز- لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الخميس، أن منفذ الهجوم الذي وقع في مدينة مانشستر وأدى لمقتل ثلاثة أشخاص هو مواطن بريطاني من أصل سوري يدعى "جهاد الشامي" ويبلغ 35 عاماً.

وقبل ذلك أعلنت الشرطة البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص بينهم المشتبه به في حادث الهجوم على كنيس يهودي في مدينة مانشستر شمال غرب البلاد.

وأضافت الشرطة أنه لم يعد هناك خطر على العامة بعد الواقعة، بحسب "رويترز".

ونددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم الذي وقع قرب الكنيس اليهودي في مانشستر.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قتل شخصان وجُرح ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في عملية دهس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر، حسبما أعلنت الشرطة.

وكانت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" المحلية، ذكرت أن "السلطات أقامت طوقاً أمنياً حول المكان عقب الإبلاغ عن الطعن"، كما أُغلق "طريق رئيسي أثناء تواجد الضباط في الموقع".

ووقع الحادث بالتزامن يوم الغفران، وهو أقدس يوم في التقويم الديني اليهودي، حيث يحضر أعداد كبيرة من اليهود إلى المعابد ويصومون في هذا اليوم.