بريطانيا.. مقتل وإصابة 4 أشخاص "وكلب" بعملية طعن في يوم عيد الميلاد

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص و"كلب" بهجوم بسكين نفذه رجل في يوم عيد الميلاد، وتمكنت الشرطة من اعتقاله.

وذكرت الصحيفة أن عملية الطعن أسفرت عن مقتل امرأتين وإصابة رجل ومراهق بجروح خطيرة في مدينة ميلتون كينز يوم عيد الميلاد، وألقت شرطة "وادي التايمز" القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاماً من ميلتون كينز، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل، وهو قيد الاحتجاز حالياً.

ووقعت الحادثة مساء الأربعاء الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغاً في الساعة 6:30 مساءً بوقوع عملية طعن في مجمع سكني في بلتشلي. وعند وصولهم إلى الموقع، عثر على امرأتين (38 و24 عاماً) متوفيتين.

وأوضحت الشرطة أنه تم نقل الرجل والصبي المراهق إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة، إلا أن حالتهما الصحية مستقرة حالياً.

وأشارت الشرطة إلى أنه أُصيب أيضاً كلب في الحادث، ونُقِل إلى العيادة البيطرية، لكنه توفي. كما فُرِض طوق أمني حول المنطقة، حيث شوهد فريق التحقيق الجنائي يدخل المبنى السكني. على الطريق والرصيف المجاور.

وقال المحقق الكبير ستيوارت برانغوين: "أود أن أتقدم بأحر التعازي لأسر السيدتين اللتين فقدتا حياتهما في هذا الحادث المأساوي. نحن نحقق في جريمة قتل مزدوجة، وهو ما قد يثير قلق الجمهور، لكن تم القبض على الشخص المتورط، ولا نبحث عن أي مشتبه بهم آخرين في القضية، حيث أن الأطراف المعنية تعرف بعضها البعض".

وأضاف: "سيلاحظ الجمهور وجوداً مكثفاً للشرطة في المنطقة خلال سير التحقيقات. وإذا كان لدى أي شخص أي استفسارات أو مخاوف، يمكنه التوجه إلى ضباطنا الذين سيسعدون بتقديم المساعدة".

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات أو صور تتعلق بالحادث إلى الاتصال بالشرطة فوراً.