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بريطانيا: متحور "أوميكرون" سيهيمن بعد أقل من شهر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-11T07:15:30+0000
بريطانيا: متحور "أوميكرون" سيهيمن بعد أقل من شهر

شفق نيوز / أصدرت  وكالة الأمن الصحي البريطانية، أحدث إحاطة فنية بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، يوم السبت، فيما رجحت أن يصبح سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة مطلع العام المقبل.

وذكرت الوكالة، أن "البيانات الحديثة في بريطانيا، تؤكد أن (أوميكرون) أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بباقي سلالات الفيروس، وهو يثير المخاوف من أن تشهد المملكة تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمتحور مع نهاية الشهر الجاري، في حال استمر الاتجاه الحالي، ليصبح سلالة مهيمنة بحلول منتصف الشهر المقبل".

وتظهر أحدث البيانات تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة في بريطانيا بالمتحور "أوميكرون" بدءاً من 8 ديسمبر مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

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