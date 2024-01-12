بريطانيا: لن نشن مزيدا من الهجمات ضد الحوثيين

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده لن تشن المزيد من الهجمات على الحوثي بعد ضربات قوية فجر الجمعة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الجمعة: "لا توجد خطط لشن مزيد من الهجمات ضد أهداف الحوثيين، ولكننا سنبقي الخطط الأمنية قيد المراجعة".

ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن هدف بلاده هو "خفض تصعيد التوتر وإعادة الاستقرار".

وقال سوناك الجمعة: "نعتقد أن الضربات التي نفذناها مع أميركا على اليمن ستقلل من قدرة الحوثيين على شن هجمات في البحر الأحمر وتعطلها".