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بريطانيا لا تستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-24T04:39:23+0000
بريطانيا لا تستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا

شفق نيوز/ قالت صحيفة "الغارديان"، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين في حالة دخولهم غير القانوني إلى البلاد إلى رواندا.

وقال جونسون: "إننا نصدر 130 ألف تأشيرة للأوكرانيين، ولديهم على الأقل طريقان جيدان جدا للدخول. ولكن إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني .. أخشى أن تكون الإجابة نعم، فمن الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك (ترحيلهم)".

وزار جونسون أمس الخميس العاصمة الرواندية كيغالي. وخلال الزيارة، سئل عما إذا كان الأوكرانيون الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، سيتم ترحيلهم إلى رواندا.

كان من المقرر أن تتم أول عملية طرد للمهاجرين من بريطانيا إلى رواندا مساء يوم 14 يونيو. ومع ذلك، تم إلغاء الرحلة في اللحظة الأخيرة بسبب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي كانت بريطانيا غير راضية عنه.

وقعت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقية هجرة في 13 أبريل، والتي بموجبها سيتم ترحيل الأشخاص الذين تعترف بهم الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا.

 

 

 

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