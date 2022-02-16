بريطانيا لا ترى دليلاً على سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأربعاء، إنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع فتيل التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

وصرح والاس لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "سنصدق ما تقوله روسيا لكننا سنحكم عليهم بناء على أفعالهم".

واعتبر أن بريطانيا لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال: "لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب".

وكانت روسيا أعلنت سحب عدد من قواتها المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا، لكن الغرب قابل هذه الخطوة بحذر شديد.

وأوضح أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن هناك 60 بالمئة؜ من القوات الروسية ما زالت على حدود أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني أنه من غير المفيد تحديد مواعيد لغزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وكانت تقارير استخبارية غربية تحدثت عن يوم 16 فبراير موعدا لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.