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بريطانيا.. قتيل وجريح بانفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-14T16:55:05+0000
بريطانيا.. قتيل وجريح بانفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول

شفق نيوز / أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء بمدينة ليفربول شمالي إنجلترا.

وذكرت شرطة ميرسيسايد، في بيان لها، أن "بلاغاً حول وقوع انفجار أمام مستشفى ليفربول للنساء، تلقته عصر اليوم، وهرع عناصر الشرطة، على الفور إلى موقع الحادث إلى جانب وحدات في خدمة الإطفاء".

وأضافت الشرطة، أن "شخصاً لقي مصرعه، كما تم نقل شخص آخر إلى مستشفى حيث يتلقى علاجا من الجروح التي أصيب بها والتي لحسن الحظ لا تهدد حياته".

ولفتت إلى أنها تعمل الآن على تحديد ملابسات الحادث، الذي نجم عن انفجار سيارة تاكسي توقفت عند المستشفى في الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش".

من جانبها، قالت متحدثة باسم شرطة المدينة، إن "الحادث لم يصنع عملية إرهابية، لكن موظفين في وحدة مكافحة الإرهاب انضموا إلى التحقيق بدافع الحذر".

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