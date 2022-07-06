بريطانيا عن احتجاز أحد دبلوماسييها في إيران: "خاطئة تماما"

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن التقارير حول احتجاز دبلوماسي بريطاني في إيران "خاطئة تماما"، وفقا لرويترز.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني حدد عدة أجانب، من بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران، بقيامهم بأعمال تجسس مزعومة مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة، وفقا لما نقلته رويترز.

وذكر التلفزيون الرسمي، في وقت سابق الأربعاء، أن "هؤلاء الجواسيس كانوا يأخذون عينات من الأرض في الصحراء المركزية الإيرانية حيث أجريت مناورات الحرس الثوري بالصواريخ الفضائية".

وعرض التلفزيون لقطات أظهرت نائب السفير البريطاني لدى طهران، جايلز ويتاكر، وعائلته في وسط إيران حيث بدا أن الدبلوماسي يأخذ عينات من الأرض. وقال التلفزيون إنه كان بالقرب من منطقة تجري فيها تجربة صاروخية.

لكن التلفزيون الرسمي قال إن ويتاكر "طرد من المنطقة" بعد "أن اعتذر".

وذكر التلفزيون الحكومي أن أحد المعتقلين هو زوج الملحق الثقافي للنمسا لدى إيران. كما أظهرت صورة أجنبي ثالث، حددت أنه ماسيج والتشاك، أستاذ جامعي في بولندا قالت إنه كان يزور إيران كسائح.

بث التقرير التلفزيوني لقطات يُزعم أنها تظهر والتشاك وثلاثة من زملائه وهم يجمعون عينات من الأرض في منطقة أخرى بعد زيارة إيران في برنامج للتبادل العلمي. وقالت إن جمع العينات تزامن أيضًا مع تجربة صاروخية في محافظة كرمان جنوب إيران.