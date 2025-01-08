بريطانيا.. تفجير "متحكم فيه" وسط لندن

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأربعاء، انتهاء الحادث الأمني وسط العاصمة لندن بعد "إجراء تفجير متحكم فيه".

يأتي هذا بعد أن فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة وأغلقت شارع "ريجنت" الشهير وسط لندن، للاشتباه بوجود قنبلة، حسبما أفادت به وسائل إعلامية.

وكانت وسائل إعلام، أفادت بسماع صوت انفجار وسط العاصمة البريطانية لندن.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً وقالت إنها تتعامل مع حادث أمني، وأخلت شارع ريجنت وسط لندن، كما أغلقت وأخلت معظم الشوارع والمباني المؤدية لشارع ومربع هانوفر.

وشارع ريجنت هو شارع تسوق رئيسي في الجهة الغربية من لندن.