بريطانيا.. أزمة مالية تدفع بالصيدليات لتقليص ساعات عمل

شفق نيوز/ قد تضطر الصيدليات في المملكة المتحدة إلى تقليص ساعات عملها أو حتى وقف بعض خدماتها إذا لم يتم توفير تمويل حكومي "جديد وكافٍ" لتغطية التكاليف المتزايدة، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الوصول إلى الأدوية والخدمات الصحية الأساسية.

ووفقا لموقع "الغارديان"، أوصت الجمعية الوطنية للصيادلة (NPA) لأعضائها البالغ عددهم 6000 صيدلية باتخاذ إجراء جماعي لأول مرة في تاريخها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبتها الحكومة بتقديم التمويل اللازم، الذي لم يتم تأكيده للسنتين الماليتين 2024-2025 و2025-2026.

هذا ويتم تمويل نحو 90% من خدمات الصيدليات المتوسطة عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، بما في ذلك صرف الأدوية واللقاحات. لكن الجمعية أكدت أن الأعضاء يواجهون تحديات مالية كبيرة بسبب الزيادات المقررة في التأمين الوطني لأصحاب العمل والأجر المعيشي الوطني، فضلاً عن القضايا التمويلية العالقة.

وتضيف الجمعية أن هذه المشكلات قد تعرض "سلامة المرضى للخطر"، مما يهدد استدامة العديد من الصيدليات.

ومنذ عام 2017، أغلقت نحو 1300 صيدلية أبوابها، ويعاني قطاع الصيدلة المستقلة من أزمة حادة بسبب النقص في التمويل.

وتوصي الجمعية بتقليص ساعات العمل في العديد من الصيدليات المستقلة، ما قد يتسبب في إغلاق الصيدليات مساءً وعطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى توقف خدمات مثل التوصيل المنزلي المجاني، وسائل منع الحمل الطارئة، ودعم الإقلاع عن التدخين.