بريطانيا: روسيا ارتكبت خطأ استراتيجيا في أوروبا وعدد ضحاياها تجاوز المليون

شفق نيوز - ألمانيا

حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر، يوم السبت، من الخطر الروسي الذي يحيط بالدول الأوروبية جراء مواصلة موسكو عمليات التسليح.

وقال ستار مر في كلمة ألقاها خلال انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، إن روسيا ارتكبت خطأ استراتيجيا في أوروبا، وعدد ضحاياها تجاوز المليون، ولا تزال تعمل على إعادة التسليح.

وأضاف أنه "حتى لو تم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا ستسرع روسيا جهودها لإعادة التسليح، ويجب مواجهة هذا التهديد، مشددا على أن، روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا ويجب أن نتجهز لهذا.

كما ولفت ستار مر، إلى أن بريطانيا "ستنشر مجموعة حاملة طائرات قتالية في شمال الأطلسي، والمناطق الشمالية العليا هذا العام"