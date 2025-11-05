بريطانيا.. أربع حوادث طعن مرتبطة بمنفذ هجوم "قطار كمبريدجشاير"

شفق نيوز- لندن

كشفت الشرطة البريطانية، عن مواصلة التحقيق في أربع حوادث طعن يُشتبه بارتباطها بنفس المتهم الذي شن هجوماً مساء السبت الماضي على متن قطار سريع في مقاطعة كمبريدجشاير، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً.

المتهم أنطوني ويليامز (32 عاماً) من مدينة بيتربرة، كان مطلوباً لدى شرطة النقل البريطانية للاشتباه في هجوم سابق بسكين داخل شبكة النقل في لندن، لكنه لم يُقبض عليه قبل تنفيذ الهجوم على القطار المتجه من دونكاستر إلى لندن.

وتوسع التحقيق ليشمل ثلاث حوادث أخرى في بيتربرة مساء الجمعة وصباح السبت الماضيين، بينها طعن فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، وإبلاغ عن رجل يحمل سكيناً في أحد محال الحلاقة بحي فليتون.

وذكرت الشرطة أنها تراجع جميع البلاغات خلال تلك الفترة لتحديد ما إذا كانت هناك جرائم أخرى محتملة، بينما قرر مكتب الرقابة المستقلة على أداء الشرطة عدم التحقيق في تعامل الشرطة مع هذه البلاغات.

ومثل ويليامز أمام محكمة بيتربرة يوم أمس الأول الاثنين، حيث وُجّهت إليه 10 تهم بمحاولة القتل على خلفية حادث القطار، إضافة إلى تهمة بمحاولة القتل وحيازة سكين تتعلق بالاعتداء في محطة بونتون دوك شرقي لندن فجر السبت، وكذلك تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء احتجازه.

ومن بين المصابين، ما يزال أربعة أشخاص في المستشفى، بينهم أحد أفراد طاقم القطار في حالة حرجة ولكن مستقرة، فيما خرج سبعة آخرون، بينهم لاعب سكَنثورب يونايتد، جوناثان غيوشي.

وأشاد سائق القطار أندرو جونسون، الذي حوّل القطار إلى محطة هنتينغدون لتسهيل تدخل الشرطة، بشجاعة زملائه وطاقم القطار ووصفهم بـ"الأبطال الحقيقيين".

وفي مجلس العموم البريطاني، أشادت وزيرة الداخلية شهبانة محمود بشجاعة الركاب وطاقم القطار، مشيرة إلى أحد أفراد الطاقم الذي واجه المهاجم وركض نحو الخطر، وأُصيب بجروح خطيرة ولكنه مستقر حالياً.

وأضافت محمود أن الشرطة عززت وجودها في محطات النقل بعد الحادث، مؤكدة أن تقييم مستوى الخطر في القطارات لم يتغير، وأن الحكومة ستراجع الحادث لاحقاً لمعرفة ما يمكن فعله لحماية الركاب بشكل أفضل.