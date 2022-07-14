بريطانيا.. خلافة جونسون تنحسر بين 5 مرشحين

شفق نيوز / تصدر وزير المالية البريطاني المستقيل ريشي سوناك، يوم الخميس، الجولة الثانية من التصويت الداخلي لحزب المحافظين من بين خمسة مرشحين لاختيار بديل لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتقدم سوناك، على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، بحسب مسؤولين في حزب المحافظين البريطاني، وذلك بعد حصوله على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين بينما حصلت موردنت على 83 صوتا، في حين حلت وزيرة الخارجية ليز تراس في المرتبة الثالثة بواقع 64 صوتاً.

وسيتم اختيار رئيس للحزب من بينهما في تصويت مخصص للمنتسبين إلى الحزب فقط، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر/أيلول، وشارك 160 ألف شخص في التصويت عام 2019.

وبعد أسبوع على إعلان بوريس جونسون استقالته إثر استقالات متتالية لأعضاء في الحكومة التي أضعفتها الفضائح، يُتوقع أن تهزم موردنت جميع منافسيها في الجولة النهائية، وفق استطلاع للرأي أجراه مركز يوغوف.