بريطانيا.. حريق هائل يدفع مئات السكان لإخلاء منازلهم

شفق نيوز/ أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الأحد، باندلاع "حريق هائل" في منطقة صناعية بمدينة مانشستر الكبرى، دفع المئات من السكان إلى إخلاء منازلهم.

وذكرت الهيئة أن بعض السكان اضطروا إلى ترك منازلهم بعد اندلاع حريق هائل في شاحنة بمنطقة صناعية في مانشستر الكبرى، مما أسفر عن تصاعد الدخان بشكل مكثف وتسبب في انفجارات دوت في المنطقة.

وأشارت خدمة الإطفاء والإنقاذ في مانشستر الكبرى إلى أن الحريق، الذي شمل مركبات نقل بضائع ثقيلة، اندلع في منطقة إنيس كلوز، ويذينشو بعد الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش بقليل.

هذا وتعاملت عشر سيارات إطفاء مع الحريق، ولكن تم تقليص العدد إلى أربع سيارات بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من العمل المكثف على إخماد النيران.

وأصدرت خدمة الإطفاء والإنقاذ تحذيرات للسكان المحليين بضرورة "إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة، وتجنب المنطقة" بسبب كثافة الدخان والانفجارات المستمرة.

وصرح بن ميجان كاري، أحد السكان المحليين، قائلاً "بدا الأمر وكأنه ألعاب نارية، ثم أصبح الصوت أعلى"، مضيفاً أنه "كانت هناك دوي انفجارات مستمرة" استمرت بين خمس وعشر دقائق، وقد لاحظ انتشار الدخان بكثافة في السماء.

يذكر أن الحريق اندلع في المنطقة الصناعية راوندثورن بالقرب من مستشفى ويذينشو، حيث تم استدعاء فرق إطفاء من مختلف أنحاء مانشستر الكبرى للمساعدة في إخماد الحريق.