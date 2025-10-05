بريطانيا.. حريق متعمد بمسجد بعد أيام من هجوم على كنيس يهودي

شفق نيوز- لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، فتح تحقيق في ملابسات حريق اندلع بمسجد في مدينة بيسهافت جنوب البلاد، فيما لم تُسجل أي إصابات واقتصرت الأضرار على المدخل وسيارة متوقفة بالموقع.

ويشتبه المحققون في أن الحريق وقع بدوافع كراهية، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تعرض كنيس يهودي (الخميس الماضي) في مدينة مانشستر إلى هجوم أوقع قتلى وجرحى.

وفي التفاصيل، أوضحت الشرطة أنها سارعت إلى موقع الحريق فور تلقيها البلاغ، إذ تمكنت فرق الإطفاء من احتواء النيران بسرعة، ولم تترك سوى تلفيات محدودة في مدخل المسجد وبعض الممتلكات المجاورة.

وأشارت أجهزة الأمن إلى أنها تتعامل مع الحادث باعتباره جريمة كراهية، كما كثفت إجراءاتها الاحترازية حول دور العبادة الأخرى تحسباً لأي تصعيد جديد في التوتر الطائفي.