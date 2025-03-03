بريطانيا تؤكد حاجة أمريكا لـ"سلام دائم" في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن وزير بريطاني، يوم الأحد، أن السلام الدائم في أوكرانيا يحتاج إلى الولايات المتحدة، على عكس الانتشار العسكري فيها.

وقال وزير الدولة للقوات المسلحة البريطاني لوك بولارد، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أكد على رغبته في إنهاء الحرب وسفك الدماء، و"الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التوصل إلى ذلك، على نحو مستدام، هو من خلال مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كحائط ردع Back Stop" على حد تعبيره.

وأشار بولارد إلى أن الهدف هو "تغيير الحسابات التي يتعين على الرئيس بوتين أن يقوم بها حتى لا يقوم بالعدوان مرة أخرى".

وتابع الوزير: "يمكن أن تتوقف الحرب غدا إذا أوقف الرئيس بوتين عدوانه غير القانوني وغير المبرر".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، في حديث له لقناة "كراسنايا زفيزدا"، إن روسيا أعطت فرصة لعدم السماح للأمور بالتصاعد إلى الصراع المحتدم حتى اللحظة الأخيرة، وتابع: "قلنا لهم، ديسمبر 2021، إنكم تتجاهلوننا وتماطلون بالحديث عن اتفاقيات مينسك وتخلقون تهديدات لأمننا، دعونا نوقع على معاهدة للأمن الأوروبي، يتم فيها ضمان أمن الجميع دون انضمام أي أحد إلى حلف (الناتو)، وأيضا تم تجاهلنا".

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف اليوم في إفادته الصحفية إن "نظام كييف وزيلينسكي لا يريدان السلام، بل يريدان استمرار الحرب. لذلك، وفي هذا الوضح، لن تكون جهود واشنطن واستعداد موسكو كافية. حيث أن هناك عنصر مهم للغاية مفقود".