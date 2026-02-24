بريطانيا توسع عقوباتها على روسيا لتشمل 297 بنداً جديداً

شفق نيوز- لندن

وسعت السلطات البريطانية، يوم الثلاثاء، قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا، لتشمل 297 بندا جديدا بينها 240 كيانا و7 أفراد، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها، إنه "في 24 شباط/ فبراير 2026، قامت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بتحديث قائمة العقوبات البريطانية المنشورة على موقع GOV.UK الإلكتروني" لتشمل 240 كيانا، و7 أفراد، و50 سفينة".

وبين الكيانات الخاضعة للقيود الجديدة 9 بنوك روسية، وعدة شركات تابعة لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية، بينها "روساتوم لمشاريع الطاقة" و"روساتوم أوفرسيز".

وأدرجت في القائمة السوداء أيضا شركة "ترانسنفت" النفطية، ومحطة "كريوغاز-فيسوتسك" للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "نوفاتيك"، و"شركة غازبروم بورتوفايا للغاز الطبيعي المسال".

كما طالت العقوبات" 142 شركة من الإمارات العربية المتحدة، و39 شركة من الصين، و3 شركات من تايلاند، وشركتين من الهند، وكذلك شركة أليانس كابيتال، ومقرها وارسو، إضافة إلى قناتين تلفزيونيتين جورجيتين".

وأعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، أمس الاثنين، فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، مؤكدة أن العمل لا يزال مستمرا لتجاوز الخلافات.