بريطانيا توجه تهما بالارهاب لـ6 اشخاص مرتبطين بحزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ وجهت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، اتهامات بالإرهاب لـ6 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني.

وفي 27 تشرين الثاني الماضي قالت الشرطة البريطانية إنها نفذت عمليات تفتيش لثماني منشآت في أنحاء لندن منها مركز الجالية الكوردية في شمال العاصمة، الذي من المرجح إغلاقه أمام الجمهور لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على ستة أشخاص وتفتش مركزاً اجتماعياً كوردياً داخل لندن، في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب في أنشطة مشتبه فيها لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضافت الشرطة أن المعتقلين هم أربعة رجال وامرأتان أعمارهم بين 23 و62 سنة، مشيرة إلى أن الأمر لا يمثل خطراً وشيكاً على الناس.

وقالت القائمة بأعمال قائد الشرطة هيلين فلاناجان "تأتي هذه الأنشطة في أعقاب تحقيق كبير وعملية حول أنشطة نعتقد أنها مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني".