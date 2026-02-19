بريطانيا تندد بحكم إيراني بسجن زوجين بريطانيين 10 سنوات بتهمة التجسس

شفق نيوز- لندن

نددت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، بالحكم الصادر في إيران بحق زوجين بريطانيين بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، واصفة القرار بأنه "غير مبرر إطلاقا"، ومؤكدة أنها ستواصل تحركاتها الدبلوماسية لضمان عودتهما إلى المملكة المتحدة.

وقال ابنهما جو بينيت في بيان: "حكم على والدي بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، في ختام محاكمة لم تستغرق سوى ثلاث ساعات، ولم يُسمح لهما خلالها بتقديم أي دفاع"، مشيراً إلى أن "اعتقالهما يعود إلى كانون الثاني/ يناير 2025".

واعتُقل ليندسي وكريغ فورمان، وهما في أوائل الخمسينات، في كانون الثاني/ يناير الماضي أثناء مرورهما بمدينة كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجتين ناريتين.

ونددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الخميس، بالحكم الصادر بحق الزوجين البريطانيين في إيران بتهمة التجسس، معتبرة أنه "مروع تماماً وغير مبرر إطلاقاً".

وقالت كوبر في بيان "سنتابع هذه القضية بلا كلل مع الحكومة الإيرانية إلى أن نرى كريغ وليندسي فورمان يعودان بأمان إلى المملكة المتحدة ويجتمعان بعائلتهما".