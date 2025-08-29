بريطانيا تمنع وفداً حكومياً إسرائيلياً من حضور معرض للأسلحة في لندن

شفق نيوز- لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أنها منعت مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع "بوليتيكو"، إنه لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي للمشاركة هذا العام.

ومع ذلك، وفقا لمسؤولين في مقر الحكومة البريطانية، ستتمكن شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في المعرض كالمعتاد، ومن المتوقع أن يجذب حضورها احتجاجات واسعة النطاق.

وأضاف أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ، ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور المعرض.

وتابع: "يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".

يذكر أن لندن قد زادت الضغط ببطء على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفعه نحو السعي لتحقيق وقف لإطلاق النار خلال الأشهر الأخيرة.

وينظم المعرض شركة "كلاريون للدفاع والأمن المحدودة"، لكنه يتلقى دعماً كبيراً من الحكومة البريطانية والقوات المسلحة.