بريطانيا تلمح لعملية اسرائيلية لـ"تدمير" حماس وإيران تعد اجتياح غزة "خطاً أحمر": المقاومة بالانتظار

شفق نيوز/ المح وزير القوات المسلحة البريطاني غرانت شابس، يوم الإثنين، الى قيام اسرائيل بعملية عسكرية لـ"تدمير" حركة حماس، وقال إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة بالقضاء التام على حماس، في حين عدّت إيران اجتياح غزة "خطا أحمر".

وقال وزير القوات المسلحة البريطاني، إن "اسرائيل تعد نفسها لتدمير حماس والعملية ستعتمد على أفضل معلومات الاستخبارات". وأضاف أن "حكومة المملكة المتحدة تتفق مع بايدن على ضرورة القضاء التام على حماس".

من جانبه قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن "دخول إسرائيل الى غزة برياً هو خط أحمر".

واضاف عزيزي في تصريحات اوردتها "سبوتنيك" الروسية، أن "جبهة المقاومة تنتظر ارتكاب إسرائيل الخطأ الفادح بالدخول البري إلى غزة".

في الأثناء، اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

كما قامت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي بقصف "التحشدات العسكرية للعدو بصاروخ القاسم المطور"، بحسب بيان نشرته على حسابها في تلغرام.