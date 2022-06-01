بريطانيا تلغي ترحيل عراقيين إلى أربيل في اللحظات الأخيرة

شفق نيوز/ ألغت وزارة الداخلية البريطانية، رحلة جوية كان يفترض أن تنقل طالبي لجوء كورد رفضت طلباتهم إلى اقليم كوردستان الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة الغارديان، أن الطائرة التي كان ستنقل نحو 30 شخصا كان من المقرر أن تغادر إلى أربيل قبل أن تعلق الحكومة البريطانية قبل ساعات من انطلاقها، مبينة أن العديد من هؤلاء طالبو لجوء لديهم عائلات وأطفال في بريطانيا.

ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق "لأسباب تشغيلية"، وقالت الصحيفة إن القرار يعود على الأرجح إلى أسباب تتعلق بـ"السلامة".

واعتبرت الناشطة بيلا سانكي، مديرة منظمة "Detention Action" أن إلغاء الرحلة "سيسبب ارتياحا كبيرا للآباء والأمهات والأطفال والأحفاد الذين كانت عائلاتهم ستمزق".

كما أنه يكشف "فشل وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، في احترام الحقوق الأساسية للناس أو حتى إظهار الكفاءة الأساسية في الدبلوماسية الدولية".

وقال العديد ممن تحدثت إليهم صحيفة الغارديان إنهم يخشون على حياتهم إذا عادوا إلى العراق.

ونقلت الصحيفة عن أحدهم القول: "نحن بشر. أنا هنا منذ 20 عاما. تفوقت في الدراسة وأتحدث ست لغات مختلفة. أنا لست مجرما أو تاجر مخدرات كلما فكرت في الأمر أكثر، كلما شعرت بالضيق أكثر ".

ويوم الاثنين، خرجت احتجاجات في لندن وكوردستان ضد الرحلة التي كانت مقررة.