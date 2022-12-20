بريطانيا تكشف عن نية روسيا إمداد إيران بمكونات عسكرية مقابل مئات الطائرات المسيرة

شفق نيوز/ كشفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يوم الثلاثاء، عن عزم روسيا إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة، مقابل مئات الطائرات المسيرة.

وقال والاس أمام البرلمان، في إطار بيان عن الصراع الروسي الأوكراني "أصبحت إيران أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا".

وأردف "مقابل تزويدها بأكثر من 300 طائرة مسيرة انتحارية، تعتزم روسيا الآن إمداد إيران بمكونات عسكرية متطورة، مما يعرض الشرق الأوسط والأمن الدولي للخطر".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في وقت سابق، الثلاثاء، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه ينبغي على طهران أن توقف الدعم العسكري لروسيا على الفور.

واعترفت إيران بإمداد موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أُرسلت قبل الحرب في أوكرانيا، حيث استخدمتها روسيا لاستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات عسكرية إيرانية وشركات صناعات دفاعية يعتقد أنهم متورطون في إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.