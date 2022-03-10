سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بريطانيا تكشف عن اوضاع "الرتل العسكري" الروسي خارج كييف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-10T09:06:53+0000
بريطانيا تكشف عن اوضاع "الرتل العسكري" الروسي خارج كييف

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن الرتل العسكري الروسي الضخم شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف "لم يحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع"، وإن "خسائره مستمرة".

وألمحت الوزارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيضطر مع تصاعد الخسائر البشرية، إلى الاستعانة بقوات من مختلف أفرع القوات المسلحة الروسية لتعويض الخسائر".

وأضافت أن "الأيام الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في النشاط الجوي الروسي عموما في سماء أوكرانيا".

ويذكر أنه تم رصد الرتل العسكري الروسي في أواخر فبراير الماضي، وهو عبارة عن قافلة مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية وعربات دعم، ويبعد نحو 25 كيلومترا عن وسط كييف، ويمتد طوله لنحو 65 كيلومترا، وفقا لصور أقمار اصطناعية من شركة ماكسار.

ويواجه الرتل عراقيل "ألهمت" الأوكرانيين على المقاومة، لكن رغم ذلك، تمكنت القوات الروسية من زيادة الضغط على كييف في الفترة الأخيرة وشنت هجمات جوية مكثفة على المدنيين، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

related

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

Date: 2021-12-15 17:24:45
بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

بريطانيا: الديمقراطية في امريكا لا يمكن أن تواجه بأقلية عنيفة

Date: 2021-01-19 13:34:06
بريطانيا: الديمقراطية في امريكا لا يمكن أن تواجه بأقلية عنيفة

روسيا تقر بمقتل نحو 500 من جنودها في حرب أوكرانيا وتحدد خسائر كييف

Date: 2022-03-02 18:47:37
روسيا تقر بمقتل نحو 500 من جنودها في حرب أوكرانيا وتحدد خسائر كييف

يخوت الأثرياء الروس تحير السلطات الغربية بعد مصادراتها

Date: 2022-03-10 05:53:44
يخوت الأثرياء الروس تحير السلطات الغربية بعد مصادراتها

سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

Date: 2021-04-16 13:04:18
سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"إبادة" أربع دول

Date: 2019-11-25 15:27:31
قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"إبادة" أربع دول

"يوم الحرية".. بريطانيا ترفع قيود الصحية الخاصة بكورونا

Date: 2021-07-19 07:29:31
"يوم الحرية".. بريطانيا ترفع قيود الصحية الخاصة بكورونا

سيارة تقتحم مركزاً للشرطة في بريطانيا

Date: 2020-11-11 21:04:33
سيارة تقتحم مركزاً للشرطة في بريطانيا