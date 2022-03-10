بريطانيا تكشف عن اوضاع "الرتل العسكري" الروسي خارج كييف

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن الرتل العسكري الروسي الضخم شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف "لم يحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع"، وإن "خسائره مستمرة".

وألمحت الوزارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيضطر مع تصاعد الخسائر البشرية، إلى الاستعانة بقوات من مختلف أفرع القوات المسلحة الروسية لتعويض الخسائر".

وأضافت أن "الأيام الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في النشاط الجوي الروسي عموما في سماء أوكرانيا".

ويذكر أنه تم رصد الرتل العسكري الروسي في أواخر فبراير الماضي، وهو عبارة عن قافلة مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية وعربات دعم، ويبعد نحو 25 كيلومترا عن وسط كييف، ويمتد طوله لنحو 65 كيلومترا، وفقا لصور أقمار اصطناعية من شركة ماكسار.

ويواجه الرتل عراقيل "ألهمت" الأوكرانيين على المقاومة، لكن رغم ذلك، تمكنت القوات الروسية من زيادة الضغط على كييف في الفترة الأخيرة وشنت هجمات جوية مكثفة على المدنيين، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.