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بريطانيا تقول إن روسيا نشرت مرتزقة "فاغنر" شرق أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-29T05:04:47+0000
بريطانيا تقول إن روسيا نشرت مرتزقة "فاغنر" شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنّ مرتزقة روساً من مجموعة فاغنر ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّه وفقاً لتقديراتها فإنّ ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنّ "مجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الروسية الخاصة، انتشرت في شرق أوكرانيا".

وأضافت في تغريدة ثانية "من المتوقّع أن ينشروا أكثر من ألف مرتزق، بمن فيهم قادة كبار في المجموعة، لتنفيذ عمليات قتالية".

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثالثة أنّه "بسبب خسائرها الفادحة وغزوها الذي يراوح مكانه إلى حدّ بعيد، فإنّ روسيا اضطرت على الأرجح لأن تجعل الأولوية في انتشار عناصر فاغنر في أوكرانيا على حساب عمليات المجموعة في أفريقيا وسوريا".

وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي مزيداً من العقوبات على شخصيات وكيانات روسية، بما في ذلك مجموعة فاغنر، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهة أخرى، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا حشدت قوات ومعدات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا أكثر مما كانت عليه في 24 فبراير.

ورصدت الاستخبارات الأوكرانية نشر روسيا لـ 125 ألف جندي في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا فيما بلغ عدد الجنود الروس داخل أوكرانيا 140 ألفا.

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