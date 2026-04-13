بريطانيا تقود تحالفاً من 40 دولة لفتح هرمز وفرنسا تؤكد: سنُبلغ إيران وأميركا بالمهمة

كشف مسؤول في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم الاثنين، أن تحالفاً دولياً تقودها بريطانيا سيتولى إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكدت فرنسا أنه سيتم إبلاغ الولايات المتحدة وإيران بمهمة التحالف الجديد.

ونقلت شبكة "أم أس ناو" عن المسؤول في "الناتو"، إن التحالف الذي تقوده بريطانيا يضم أكثر من 40 دولة وسيتولى مهمة فتح مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بدوره قال مصدر فرنسي إنه سيتم إبلاغ طهران وواشنطن بالمهمة دون أن يكون لهما دور مباشر فيها، مؤكداً أن "السفن ستوفر الطمأنينة دون أن تكون ذات طابع عدائي"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن اجتماعاً من المرجح أن يتم عقده يوم الخميس المقبل في باريس أو لندن لوضع خطط لمهمة استعادة الملاحة في مضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بالقضاء فوراً على أي سفينة تقترب من "الحصار الأميركي لمضيق هرمز"، وذلك بعد دقائق من سريان الحصار على المضيق.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.

وأوضحت القيادة في بيان أن "الحظر سيطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم "عرقلة حرية الملاحة للسفن العابرة عبر مضيق هرمز والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية".

وكشفت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن دخول الحصار الأميركي على مضيق هرمز حيز التنفيذ، فيما أكد رئيس العمليات في البحرية الأميركية الأدميرال جيمس كيلبي، أن قائد القيادة المركزية الأميركية لا يزال يبلور القرار الخاص بـ"الحصار".