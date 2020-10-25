بريطانيا تفكر في تقليص مدة الحجر الصحي

شفق نيوز/ ذكرت شبكة سكاي نيوز يوم الأحد أن المسؤولين في فريق العمل التابع للحكومة البريطانية والمكلف بمكافحة جائحة كورونا يفكرون في تقليص فترة الحجر الصحي للمخالطين لمرضى كوفيد-19 من 14 يوما إلى سبعة أو عشرة أيام.

وتواجه المملكة المتحدة، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، زيادة في عدد الحالات، وسجلت حتى الآن 884457 إصابة بفيروس كورونا و44795 وفاة، وفقا لإحصاء جمعته رويترز.

يذكر أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، كان قد اعترف بأن حكومته فشلت في الاختبار والتتبع، حيث تم الكشف عن أن واحدا فقط من كل سبعة يحصل على نتائج في يوم واحد وتم العثور على أقل من 60% من جهات الإتصال من أولئك الذين ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد 19" عن طريق أجهزة التتبع، وهي أقل بكثير من هدف 80 في المئة، وفق ما ورد على موقع "ديلي ميل".