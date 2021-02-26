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بريطانيا تعلن موقفها من الضربات الجوية الأميركية في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-26T12:10:43+0000
بريطانيا تعلن موقفها من الضربات الجوية الأميركية في سوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الجمعة، عن تأييد بلاده للضربات الجوية الأميركية شرقي سوريا، والتي استهدفت فصائل شيعية موالية لإيران.

وذكر راب، في تصريحات صحفية، أن "بلاده تؤيد الضربات الجوية الأميركية التي نفذت ليل أمس، واستهدفت مواقع لمسلحين في البوكمال شرقي سوريا".

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد كشف في تصريحات أعقبت الغارات، عن دور للاستخبارات العراقية، في الضربة الأميركية التي وجهتها ضد أهداف في شرق سوريا.

وذكر أوستن، أن "القوات الأميركية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي"، مؤكدا أن "الهدف الذي استهدف في سوريا كانت تستخدمه نفس الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق".

وأضاف "سمحنا وشجعنا العراقيين على التحقيق وجمع المعلومات الاستخباراتية، وكان ذلك مفيدا جدا لنا في تحديد الهدف".

وفي وقت سابق من ليل الخميس، أفاد مسؤولون أميركيون بأن الضربات الأخيرة هي رد فعل "صغير للغاية" تمثل في "إلقاء سبع قنابل على مجموعة صغيرة من المباني على الحدود السورية العراقية تستخدم لعبور مقاتلي الميليشيات والأسلحة داخل وخارج البلاد".

وبحسب المسؤولين، فقد عرض البنتاغون مجموعات أكبر من الأهداف، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعطى الضوء الأخضر لضرب "أصغر" هذه الأهداف.

 

 

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