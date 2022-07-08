سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بريطانيا تعلن مصادرة أسلحة وصواريخ إيرانية في المياه الدولية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-08T05:36:33+0000
بريطانيا تعلن مصادرة أسلحة وصواريخ إيرانية في المياه الدولية

 شفق نيوز / أعلنت البحرية الملكية البريطانية، عن مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوبي إيران، في وقت سابق من العام الحالي.

وذكرت البحرية الملكية، في بيان لها أن "طائرة هليكوبتر كانت على متن الفرقاطة مونتروز رصدت زوارق سريعة تبتعد عن الساحل الإيراني في 28 يناير/كانون الثاني و25 فبراير/شباط، وتمت مصادرة عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة".

وأضافت أن "الطرود المضبوطة أرسلت إلى بريطانيا للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة لصواريخ كروز من طراز 351 تصنعها إيران، ومجموعة تضم 358 صاروخ أرض جو".

وأشارت البحرية الملكية إلى أن "المدمرة الأمريكية (غريدلي) دعمت عملية مصادرة الأسلحة والصواريخ الإيرانية في فبراير/شباط".

related

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

Date: 2021-12-15 17:24:45
بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

حفل زفاف "فخم" وراء تأجيل رحيل جونسون عن كرسي الحكم

Date: 2022-07-07 20:25:15
حفل زفاف "فخم" وراء تأجيل رحيل جونسون عن كرسي الحكم

سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

Date: 2021-04-16 13:04:18
سلالة "هندية" من كورونا تتفشى في بريطانيا

مناورات عسكرية ايرانية - روسية في الخليج وهرمز رداً على خطوة واشنطن ولندن

Date: 2019-07-29 20:27:44
مناورات عسكرية ايرانية - روسية في الخليج وهرمز رداً على خطوة واشنطن ولندن

بريطانيا تكتشف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارا ومدى تأثيره على اللقاح

Date: 2020-12-20 04:32:21
بريطانيا تكتشف سلالة جديدة من كورونا أسرع انتشارا ومدى تأثيره على اللقاح

جرحى بحادثة طعن عند جسر لندن

Date: 2019-11-29 16:51:34
جرحى بحادثة طعن عند جسر لندن

روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني ووزيري خارجيته ودفاعه إلى أراضيها

Date: 2022-04-16 14:09:15
روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني ووزيري خارجيته ودفاعه إلى أراضيها

يقطن بيتاً ثمنه 1.3 مليون دولار.. هكذا يعيش المتحدث باسم بن لادن

Date: 2021-01-16 17:02:03
يقطن بيتاً ثمنه 1.3 مليون دولار.. هكذا يعيش المتحدث باسم بن لادن