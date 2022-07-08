بريطانيا تعلن مصادرة أسلحة وصواريخ إيرانية في المياه الدولية

شفق نيوز / أعلنت البحرية الملكية البريطانية، عن مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوبي إيران، في وقت سابق من العام الحالي.

وذكرت البحرية الملكية، في بيان لها أن "طائرة هليكوبتر كانت على متن الفرقاطة مونتروز رصدت زوارق سريعة تبتعد عن الساحل الإيراني في 28 يناير/كانون الثاني و25 فبراير/شباط، وتمت مصادرة عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة".

وأضافت أن "الطرود المضبوطة أرسلت إلى بريطانيا للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة لصواريخ كروز من طراز 351 تصنعها إيران، ومجموعة تضم 358 صاروخ أرض جو".

وأشارت البحرية الملكية إلى أن "المدمرة الأمريكية (غريدلي) دعمت عملية مصادرة الأسلحة والصواريخ الإيرانية في فبراير/شباط".