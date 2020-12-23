بريطانيا تعلن رصد سلالة ثالثة من فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء عن رصد تفشي سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وأكد هانكوك تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة وكلاهما مخالطتان لأشخاص زاروا جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.

ولفت الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وشدد الوزير على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة، فيما فرضت الحكومة قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحي فورا.

وأعرب هانكوك عن شكر حكومة لندن لسلطات جنوب إفريقيا على ما أبدته من انفتاح وشفافية في التعاون بشأن السلالة الجديدة.

وسبق أن أعلنت السلطات البريطانية مؤخرا عن رصد سلالة جديدة من كورونا، ما أدى إلى فرض قيود في غاية الصرامة في العاصمة لندن ومساحات واسعة من جنوب شرقي إنجلترا.