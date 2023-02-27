بريطانيا تعلن التوصل لاتفاق "حاسم" مع الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز / أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن التوصل إلى اتفاق جديد، بشأن قواعد التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء التوصل لاتفاق إثر لقاء استمر نحو ساعة بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ويندسور قرب لندن.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين، إن "الاتفاق بشأن أيرلندا الشمالية سيفتح فصلا جديدا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "تم الاتفاق على تعديل النص القانوني لبروتوكول أيرلندا الشمالية، وأنه سيعرض الاتفاق الجديد على مجلس العموم البريطاني للتصويت عليه".

وأكد سوناك، أن "الاتفاق الجديد سيضمن السيادة لسكان أيرلندا الشمالية"، مرجحاً أن "إطار عمل ويندسور يشكل نقطة تحول لشعب إيرلندا الشمالية".

ويهدف الاتفاق إلى حل التوترات الناجمة عن الترتيبات المتعلقة بايرلندا الشمالية - وهي إقليم من بين أقاليم بريطانيا - بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وحدودها المفتوحة مع دولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.