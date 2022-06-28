بريطانيا تعفي مواطني دول الخليج من الفيزا

شفق نيوز/ أعلنت وزیرة الداخلیة البریطانیة برتي باتیل، إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من تأشیرة "الفیزا" لدخول المملكة المتحدة اعتباراً من 2023.

وقالت باتیل في تصریح صحفي، إن دول مجلس التعاون الخلیجي الست ستكون من أولیات الدول المستفیدة من النظام الجدید للاعفاء من التأشیرة حیث سیستبدل بنظام جدید سیطلق عليه "تصریح السفر الالكتروني"» والذي سیبدأ العمل به العام المقبل.

من جهتها ذكرت وزارة الداخلیة البریطانیة في بیان صحفي، أن قرار إعفاء دول الخلیج سیسهل السفر لمواطنيها لأغراض السیاحة وللزیارات المحددة الأخرى ولن یكون بحاجتهم الذھاب للسفارة البریطانیة لإصدار تأشیرة لزیارة المملكة المتحدة.

وأكدت الوزارة أن "تصریح السفر الإلكتروني" لن یطبق على الطلاب الذین یعتزمون الدراسة في الجامعات البریطانیة أو فئات أخرى من المسافرین الذین یرغبون في زیارة المملكة المتحدة لفترة أطول.

وأوضحت أن عزم الحكومة بتطبیق نظام السفر الجدید جاء كخطوة لجزء مهم من خطة الحكومة البریطانیة للانتقال الى حدود رقمیة بحلول عام 2025؛ اذ سیطبق على نطاق واسع على الركاب الذین یزورون المملكة المتحدة او یعبرون عبر حدودھا ممن لا یحتاجون إلى تأشیرة للزیارات القصیرة.