بريطانيا تعتقل أربعة ايرانيين بتهمة التخطيط "لعمل إرهابي"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لـ"عمل إرهابي".

وأفادت شرطة مدينة لندن في بيان اليوم، أن الاعتقالات جرت السبت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى، وتتعلق بـ"الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد".

وأضافت الشرطة أن الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما اعتقلوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي" وما زالوا قيد الاحتجاز، مشيرة إلى أن العمل جار لتحديد جنسية وعمر أحد المعتقلين.

وقال دمينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن: "هذا تحقيق يتقدم بسرعة ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لإطلاعهم على أحدث المعلومات".

وأضاف أن "التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ونحن نستكشف خطوطا مختلفة للتحري من أجل تحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك خطر إضافي مرتبط بهذا الأمر على عموم الناس"