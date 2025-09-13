بريطانيا.. تظاهرات تطالب بإخراج المهاجرين والأمن يعتقل 9 محتجين

شفق نيوز – لندن

تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين وسط لندن، يوم السبت، في مسيرة حملت الأعلام الوطنية نظمها الناشط المناهض للمهاجرين تومي روبنسون، مطالبين بإعادة المهاجرين بالمملكة المتحدة إلى بلادهم.

واحتشد المحتجون بحلول منتصف النهار، في شوارع جنوب نهر التايمز قبل أن يتجمعوا أمام مقر البرلمان في وستمنستر.

وحمل المحتجون علم بريطانيا وعلم إنجلترا، بينما رفع آخرون الأعلام الأميركية والإسرائيلية وارتدوا قبعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، وهتفوا بشعارات تنتقد رئيس الوزراء كير ستارمر، ولوّحوا بلافتات كتب على بعضها عبارة "أعيدوهم إلى بلادهم"، فيما اصطحب بعض المشاركين أطفالهم معهم.

وأفادت الشرطة التي دفعت بعدد كبير من القوات في العاصمة البريطانية، بأن بعض الضباط تعرضوا "لهجوم بمقذوفات" واضطروا إلى استخدام القوة لتجنب اختراق الطوق الأمني، وأوقفت 9 أشخاص خلال التظاهرة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتعليقاً على التظاهرة، قال منظمها تومي روبنسون في منشور على منصة "إكس" إن "مئات الآلاف يملؤون شوارع وسط لندن، متحدين من أجل حرياتنا".

وبالمقابل، نظّمت حركة "واجهوا العنصرية" احتجاجاً مضاداً في مكان قريب.

وأعلنت شرطة لندن أنها ستنشر أكثر من 1600 من قوات الأمن في أنحاء العاصمة، ومنهم 500 سيجري استقدامهم من قوات أخرى، نظراً لوجود مباريات وفعاليات أخرى إضافة إلى المسيرتين.

كما أوضحت كلير هاينز التي تقود العملية، أن الشرطة "ستتعامل معها كما تتعامل مع أي احتجاجات أخرى، إذ سنقوم بعمل الشرطة دون خوف أو محاباة، لنضمن أن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم القانونية لكننا سنكون حازمين في التعامل مع الحوادث أو المخالفات في حال وقوعها".

يشار إلى أن الهجرة أصبحت القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا، وطغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، حيث تواجه البلاد عدداً قياسياً من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.