بريطانيا تطلق "هوية رقمية" إلزامية للحد من الهجرة غير الشرعية

شفق نيوز- لندن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الجمعة، عن إطلاق نظام جديد للحد من الهجرة غير الشرعية في بلاده.

ونقلت وسائل إعلام غربية، عن كير ستارمر إعلانه عن "خطط لتقديم هوية رقمية مجانية للمواطنين والمقيمين في البلاد، وذلك في محاولة أخيرة وجادة للحد من الهجرة غير الشرعية".

وذكرت الحكومة البريطانية، أن "هذه الخطوة ستُسهل التقدم بطلبات الحصول على خدمات مثل رخص القيادة ورعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية، مع تسهيل الوصول إلى السجلات الضريبية أيضاً".

وأوضحت أن "الهوية الرقمية الجديدة ستُحفظ على هواتف المواطنين، ولن يُطلب من الأفراد حمل هوياتهم أو إبرازها، ولكنها ستكون إلزامية كوسيلة لإثبات الحق في العمل".

ونشرت الحكومة البريطانية بياناً، قالت فيه "سيمنع هذا من لا يملكون الحق في الوجود هنا من العثور على عمل، مما يُقلل من فرصهم في كسب المال، وهو أحد عوامل الجذب الرئيسية للأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني".

يأتي الإعلان عن "الهوية الرقمية الجديدة" في الوقت الذي يستعد فيه حزب العمال (الحاكم) لعقد مؤتمره السنوي، في ظل ضغوط شديدة يتعرض لها كير ستارمر، خاصة ما يتعلق منها بالهجرة.

وقال ستارمر: "تمثل الهوية الرقمية فرصة هائلة للمملكة المتحدة. كما ستوفر للمواطنين العاديين مزايا لا تحصى، ونبذل جهداً شاقاً لتوفير بريطانيا أكثر عدلاً لمن يرغبون في رؤية التغيير، لا الانقسام".

ومنذ إلغاء بطاقات الهوية في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لم تصدر الحكومات البريطانية بطاقات مماثلة، ويعتمد المواطنون بدلاً منها على جوازات السفر ورخص القيادة لإثبات هويتهم.