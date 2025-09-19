بريطانيا تطلق بوابة على "الويب المظلم" لتجنيد جواسيس جدد

شفق نيوز- لندن

أعلنت المملكة المتحدة، في خطوة مثيرة للجدل، تجنيد جواسيس جدد لاصطياد الإرهابيين عبر إطلاق بوابة إلكترونية على شبكة "الويب المظلم"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.

وأوضحت الوزارة، أن "جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) سيتولى إدارة المنصة الجديدة الآمنة للمراسلة، التي أُطلق عليها اسم الناقل الصامت".

وبيّنت الوزارة، أن "المنصة ستستفيد لأول مرة من خاصية إخفاء الهوية التي يوفرها (الإنترنت المظلم)، ضمن جهود جهاز الاستخبارات لتعزيز دفاعات المملكة المتحدة ضد عدم الاستقرار العالمي، والإرهاب الدولي، ونشاط أجهزة الاستخبارات المعادية".

وستتيح المنصة لأي شخص حول العالم يمتلك معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو الأنشطة الاستخباراتية المعادية، التواصل الآمن مع المملكة المتحدة وعرض خدماته.

وقالت وزيرة الخارجية الجديدة، إيفيت كوبر: "مع تغير العالم وتضاعف التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تظل المملكة المتحدة دائمًا متقدمة بخطوة على خصومها".

وأضافت: "وكالاتنا الاستخباراتية ذات المستوى العالمي تقف في خط المواجهة لهذه التحديات، وتعمل خلف الكواليس لحماية الشعب البريطاني".

ومن المقرر أن تتاح البوابة اعتبارًا من اليوم الجمعة، مع نشر تعليمات استخدامها على القناة الرسمية لجهاز (إم آي 6) على موقع "يوتيوب".

وينصح المستخدمون بالوصول إليها عبر شبكات (في بي إن) موثوقة وأجهزة غير مرتبطة بهوياتهم الشخصية.