بريطانيا تطالب رعاياها مغادرة إيران فوراً

شفق نيوز/ طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز، يوم الثلاثاء، البريطانيين المتواجدين في إيران بمغادرة البلاد على الفور، بسبب حملة الاعتقالات التي تشهدها البلاد.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن دعوة نائبة البرلمان البريطاني كيرنز جاءت عقب تصريحات الحكومة الإيرانية بشأن اعتقال 7 مشتبه بهم على صلة ببريطانيا، من بينهم بعض مزدوجي الجنسية يُزعم تورطهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد والتي بدأت قبل مائة يوم.

من جانبهم، طالب دبلوماسيون بريطانيون، إيضاحات من إيران بشأن تلك الاعتقالات، وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن "هؤلاء الأشخاص وُصفوا بأنهم مرتبطون ببريطانيا لأن الإيرانيين كانوا يحاولون الادعاء بان الغرب والمملكة المتحدة على وجه الخصوص هم من نظمت الاحتجاجات".

وأضافت كيرنز "أود أن أشجع أي شخص من الغرب على المغادرة بأمان قدر المستطاع".

واحتجزت إيران، 7 أشخاص في مقاطعة كرمان، واعتبروا أعضاء في منظمة تسمى "زاجروس"، التي يقال إنها "مكرسة للتخطيط للاحتجاجات".