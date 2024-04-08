بريطانيا تصادر 200كغم من المخدرات بقيمة 17 مليون جنيه استرليني

شفق نيوز/ أعلنت البحرية الملكية البريطانية، يوم الاثنين، مصادرة 200كغم من الكوكايين والمخدرات بقيمة نحو 17 مليون جنيه استرليني في البحر الكاريبي.

وذكرت أن السفينة "HMS Trent" صادرت 200كغم من الكوكايين والمخدرات الأخرى بقيمة تقدر بـ16.7 مليون جنيه إسترليني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وأشاد وزير الدفاع غرانت شابس بعمل البحرية، وقال إن ذلك يظهر التزام البحرية "بتعطيل وتفكيك" تجار المخدرات.

واعترض البحارة البريطانيون ومشاة البحرية الملكية وفريق خفر السواحل الأمريكي على متن سفينة "HMS Trent" زورقاً سريعاً للتهريب فور زيارة ميناء جزيرة المارتينيك، وفقاً لوزارة الدفاع.

وأضافت أن السفينة الحربية أطلقت زوارق بحرية سريعة يقودها 47 كوماندوز من مشاة البحرية الملكية لاعتراض القارب السريع، ومصادرة المخدرات، واحتجاز الطاقم قبل حلول الظلام.

وقالت وزارة الدفاع إنه بعد أقل من 48 ساعة، عملت سفينة "HMS Trent" مع طائرة دورية تابعة لخفر السواحل الأمريكي لتعقب واعتراض زورق سريع آخر.