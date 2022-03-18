بريطانيا تسحب رخصة شبكة RT التلفزيونية الروسية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" اليوم الجمعة عن سحب رخصة البث الممنوحة إلى شبكة RT التلفزيونية الروسية في المملكة المتحدة.

وذكرت "أوفكوم" في بيان لها أن قرار سحب رخصة RT يدخل حيز التنفيذ فورا، مضيفة أنها لم تعد تعتبر شركة ANO TV Novosti التي تدير شبكة قنوات RT "ملائمة ومناسبة" للبث في المملكة المتحدة.

وأشارت "أوفكوم" إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في "مدى حياد أخبار RT وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

وبررت "أوفكوم" قرارها بكون RT تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية و"تبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية لاسيما فيما يخص غزو أوكرانيا".