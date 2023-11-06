بريطانيا تسحب بعض موظفي سفارتها من لبنان

شفق نيوز/ قررت بريطانيا، يوم الاثنين، سحب بعض موظفي سفارتها من لبنان، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.

وذكرت رويترز، أن "وزارة الخارجية البريطانية قررت سحب مؤقتا بعض موظفي السفارة من لبنان".

يأتي ذلك بعد تسجيل سلسلة من الحوادث عند طول حدود جنوب لبنان، بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، اسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين، اضافة الى تدمير آليات عسكرية اسرائيلية.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت، في مواجهة تدهور الأوضاع الأمنية بلبنان، بسبب النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

في الوقت نفسه، رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة، وهي الأعلى، ونصحت جميع الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان.

وشنّت حماس هجوماً واسعاً على إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المستوطنين، فيما ردت إسرائيل بهجوم جوي عنيف وبري وبحري تسبب بمقتل نحو 10 الاف واصابة نحو 20 الف آخرين جلهم من النساء والاطفال.