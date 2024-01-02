بريطانيا تسجل معدل وفيات قياسي لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل معدلات وفيات قياسية في بريطانيا خلال العام 2023 وهو الأعلى منذ أكثر من 80 عاماً.

يأتي ذلك في خضم إضرابات واسعة تشهدها البلاد من عمال الخدمة الصحية الوطنية.

وكتبت صحيفة "تلغراف" البريطانية "في عام 2023، توفي ما يقرب من 53 ألف شخص بنسبة أكثر من المعتاد، وهو أعلى رقم لسنة غير وبائية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".

وبحسب الصحيفة، سجلت بريطانيا في عام 2023 أعلى معدل وفيات لها منذ عام 1940، باستثناء أعوام الجائحة 2020 و2021.

وبينت الصحيفة أن العاملين في مجال الصحة في المملكة المتحدة أضربوا لمدة 38 يوماً خلال العام الماضي، وهو ما يعتقد الخبراء أنه ساهم في ارتفاع معدل الوفيات.

كما تشير الصحيفة إلى أنه يوم غد الأربعاء سيبدأ الممرضون المبتدئون في بريطانيا الإضراب "الأطول" في تاريخ الخدمة الطبية في البلاد.

وفي الأثناء يقول مسؤولون بريطانيون إن الإضراب من شأنه أن يجعل بداية العام أكثر صعوبة من أي وقت مضى لنظام الرعاية الصحية في بريطانيا.