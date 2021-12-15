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بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-15T17:24:45+0000
بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

شفق نيوز/ سجلت بريطانيا، الأربعاء، أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، حيث بلغ 78610 إصابات.

والإصابات التي تم الإبلاغ عنها اليوم، تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 68053 حالة تم الإبلاغ عنها في 8 يناير، في وقت سجلت فيه البلاد أول حالة وفاة بمتحور "أوميكرون" في العالم.

يأتي ذلك بعد أن حذر مجلس الوزراء البريطاني من أن الأمر قد يستغرق أربعة أسابيع فقط حتى تغمر مستشفيات NHS بالمصابين بفيروس كورونا بالكامل.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن وجود 10 حالات من متحور "أوميكرون" في مستشفيات المملكة المتحدة.

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