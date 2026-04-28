بريطانيا تستدعي السفير الإيراني رداً على تعليقات "تحريضية"

شفق نيوز- لندن

أعلنت بريطانيا، يوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية ما وصفته الحكومة بتعليقات السفارة الإيرانية "غير المقبولة والتحريضية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر في بيان نقلته وزارة الخارجية أن السفارة "يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه تحريض على العنف في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي".

وكانت القنوات الرسمية للسفارة الإيرانية في لندن قد نشرت مؤخراً على تطبيق "تيليغرام" دعوة للرعايا الإيرانيين المقيمين في المملكة المتحدة، لـ"التضحية بالنفس" دفاعاً عن النظام، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.