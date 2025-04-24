بريطانيا ترفع العقوبات عن كيانات سورية

شفق نيوز/ أعلنت بريطانيا، يوم الخميس، رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك عدد من أجهزة المخابرات.

يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

وكشفت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

وذكرت الحكومة أنها قررت "رفع بعض العقوبات عن سوريا في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد".

وأضافت: "سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال".

كانت دول عدة في الاتحاد الأوروبي قد قررت الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.