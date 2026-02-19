بريطانيا ترفض السماح لترمب باستخدام قواعدها لضرب إيران

شفق نيوز- لندن

ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، يوم الخميس، أن المملكة المتحدة منعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب من استخدام قواعد سلاح الجو البريطانية لشن ضربات على إيران.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخلاف يقف وراء سحب ترمب دعمه لصفقة جزر تشاغوس، التي كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يسعى بموجبها إلى تسليم الجزر إلى موريشيوس.

وبحسب "ذا تايمز"، فإن ترمب سحب دعمه لصفقة ستارمر بسبب عدم موافقة المملكة المتحدة على السماح باستخدام القواعد البريطانية في أي هجوم محتمل على إيران.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض يضع خططاً عسكرية مفصلة لتوجيه ضربة ضد إيران، تشمل استخدام كل من قاعدة دييغو غارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير، التي تُعد مقراً لأسطول القاذفات الأميركي.

وأكدت الحكومة أن الاتفاق مع موريشيوس، الذي من المتوقع أن يكلف دافعي الضرائب 35 مليار جنيه إسترليني، ضروري لأسباب أمنية وتجنبًا لمعركة قانونية مكلفة حول السيادة على الجزر.

وقالت وزيرة الضحايا، أليكس ديفيز-جونز، إن الحكومة ستواصل العمل مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن الأولوية القصوى تبقى الأمن القومي، مشيرة إلى أن الاتفاق سيُعرض مرة أخرى على البرلمان في أقرب وقت ممكن.