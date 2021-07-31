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بريطانيا ترسل 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول النامية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-31T04:52:15+0000
بريطانيا ترسل 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول النامية

بدأت بريطانيا أمس الجمعة إرسال ما يصل إلى 9 ملايين لقاح ضد كورونا، إلى دول نامية مثل إندونيسيا، وجامايكا، وكينيا، وبليز، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية.

وستخصص ملايي5ن جرعة لكوفاكس، البرنامج الدولي لتسهيل وصول اللقاحات إلى شتى أنحاء العالم، والذي بدوره سيرسلها إلى البلدان المستفيدة من خدماته، على أن تشحن الملايين الـ4 مباشرة من المملكة المتحدة إلى الخارج.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن إندونيسيا ستحصل على 600 ألف جرعة، وكينيا على 817 ألفاً، وجامايكا على 300 ألف، من بين دول أخرى.

وفي مقطع فيديو نشرته الحكومة البريطا، تظهر طائرة متجهة إلى بليز، وغويانا تُشحن بلقاحات أكسفورد أسترا زينيكا، وهي جزء من اللقاحات التي ستتبرع بها المملكة المتحدة للدول النامية.

وأوضح البيان أن الشحنة، جزء من 100 مليون جرعة وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتخصيصها للدول النامية في قمة مجموعة السبع الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشحن المملكة المتحدة ما يصل إلى 30 مليون جرعة قبل نهاية العام.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "نفعل ذلك لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، وأيضا لأننا نعلم أنه لن يكون هناك أحد في أمان قبل أن يصبح الجميع في أمان".

من جانبه، أشار وزير الصحة ساجد جافيد، إلى أن حكومته ضمنت جرعات كافية لسكان المملكة المتحدة، بحيث يمكن أيضا إعطاء حقن داعمة للمناعة، ولهذا السبب تأمل الآن أن "تتمكن البلدان النامية من بناء جدار دفاع ضد الفيروس كما فعلنا في بريطانيا".

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