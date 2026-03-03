بريطانيا ترسل مدمرة بحرية إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- لندن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الثلاثاء، إرسال مدمرة بحرية وطائرات هيليكوبتر مزوّدة بقدرات مضادة للطائرات المسيّرة إلى قبرص.

وقال ستارمر إن بلاده ستنشر المدمّرة البحرية المزودة بقدرات للدفاع الجوي "دراغون" في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أفادت أمس الاثنين، بتعرض قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جزيرة قبرص لهجوم بطائرة مسيرة، مما تسبب في أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.

وتعد قاعدة "أكروتيري" واحدة من قاعدتين سياديتين تحتفظ بهما المملكة المتحدة في جزيرة قبرص شرق البحر الأبيض المتوسط، وتكتسب أهمية إستراتيجية كبرى لعمليات سلاح الجو الملكي في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.