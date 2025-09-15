بريطانيا تدين انتهاكات الطيران الروسي لأجواء دول الناتو: ستواجه بالقوة

شفق نيوز- لندن

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، عن استدعاء السفير الروسي في لندن، عقب "انتهاك روسيا" المجال الجوي لدولتين من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأسقطت بولندا طائرة مسيرة روسية، يوم الأربعاء الماضي، في أول إجراء معروف من نوعه من قبل عضو في التحالف العسكري الغربي خلال الحرب الروسية في أوكرانيا. وبعد ذلك بأيام، أطلقت رومانيا طائراتها عندما اخترقت طائرة مسيّرة روسية مجالها الجوي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن "التوغلات في المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا أن "بريطانيا تدعم الدول الشريكة في الحلف في استنكار الأعمال المتهورة".

وأضاف المتحدث: "يجب أن تفهم روسيا أن استمرار عدوانها لا يؤدي إلا إلى تعزيز الوحدة بين دول حلف شمال الأطلسي، وتصميمنا على الوقوف مع أوكرانيا، وأي توغلات أخرى ستواجه مرة أخرى بالقوة".

ولم ترد السفارة الروسية في لندن على الفور على طلب التعليق. وقالت روسيا إنها لم تكن تنوي ضرب أهداف في بولندا، وإن قواتها كانت تهاجم أوكرانيا وقت حدوث الواقعة يوم الأربعاء.