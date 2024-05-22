بريطانيا تخشى بكتيريا قاتلة نقلها مسافرون من السعودية

شفق نيوز/ حذرت السلطات البريطانية، يوم الأربعاء، من مخاطر تفشي بكتيريا قاتلة للإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا بعد تشخيص إصابة ثلاثة أشخاص بها عند عودتهم من المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية فإن السلطات حذرت المسافرين العائدين إلى المملكة المتحدة من مخاطر بكتيريا قاتلة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة خلال ساعات، بعد أن شُخص ثلاث حالات إصابة بمرض المكورات السحائية الغازية "IMD" في المملكة المتحدة بعد عودة المصابين من المملكة العربية السعودية.

وتعد بكتيريا المكورات السحائية من البكتيريا النادرة التي تغزو الجهاز العصبي ويمكن أن تؤدي إلى أمراض قاتلة، ومنها التهاب السحايا وتسمم الدم، وغيرها من الآثار الجانبية التي تسببه هذه الأمراض مثل الإعاقة أو خطر الوفاة والتي تحتاج إلى علاج عاجل.

ويُمكن أن يصاب الشخص الحامل لمرض "IMD" بالتهاب السحايا وتسمم الدم في نفس الوقت، وبحسب صحيفة "ذا ميل" البريطانية سُجل بالفعل 12 حالة منذ نيسان/ أبريل الماضي، وقد تم ربطها بالسفر لأداء فريضة الحج والعمرة في مكة بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أصيب اثنان بمرض "IMD" من المملكة المتحدة، وأربعة في فرنسا، وخمسة من الولايات المتحدة، وكان معظمهم عائدون من أداء العمرة.

وفي السياق شددت الخارجية البريطانية على ضرورة تلقي المسافرين المطعوم، لا سيما المسافرين لأداء فريضة الحج أو العمرة هذا العام، لكون المرض ينتقل بسرعة بين الذين لم يتلقوا اللقاح.

فضلاً عن مراقبة الأعراض التي تتطور بسرعة، ومن ضمنها أعراض السحايا والتي تشمل: ارتفاع درجة الحرارة، القيء، صداع، طفح جلدي أحمر، تصلب الرقبة، انزعاج من الضوء الساطع، وغيرها.

وهناك خمس سلالات رئيسية من المكورات السحائية تسبب الأمراض في المملكة المتحدة. وتشمل هذه: MenA، وMenB، وMenC، وMenW، وMenY ووفق جمعية التهاب السحايا الخيرية فإن Meningitis يشكل معظم الحالات في المملكة المتحدة.

وأضافت المؤسسة الخيرية أن نحو 10% من السكان يحملون بكتيريا المكورات السحائية في الجزء الخلفي من الحلق أو الأنف في أي وقت، وعادة عادة لا تسبب أي ضرر، ولكن عند وجود عدوى، يمكن للبكتيريا هزيمة جهاز المناعة في الجسم.

وتشمل المجموعات المعرضة للخطر الرضع والأطفال الصغار، يليهم المراهقون والشباب، جدير بالذكر أنه يُمكن أن تظهر الأعراض في البداية بشكل يشبه أعراض الأنفلونزا ولكنها عادةً ما تتقدم بسرعة. يجب إدخال أي شخص تظهر عليه أعراض التهاب السحايا إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.